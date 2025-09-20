La Vieille Major – Visite guidée Cathédrale de la Vieille Major Marseille

La Vieille Major – Visite guidée Cathédrale de la Vieille Major Marseille samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visites guidées à l’occasion de l’ouverture exceptionnelle de la Vieille Major fermée au public depuis la fin des années 1980.

Cathédrale de la Vieille Major 1 avenue Robert Schuman, 13002 Marseille, France Marseille 13002 2nd Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

