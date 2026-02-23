La Vie’stub de la Maison Jean Huttard Zellenberg

La Vie’stub de la Maison Jean Huttard

Détente, partage, planchettes et cuvées disponibles à prix RAWA HOUR*

*Happy Hour

L’idée ? Vous offrir notre version de la Winstub avec La Vie’stub !

Le concept ? Une boutique moderne et chaleureuse, qui se transforme en bar à vin tous les 1ers vendredis du mois (et quelques jeudis, c’est selon), de 18h à 21h.

Au programme détente, partage, planchettes et cuvées disponibles à prix RAWA HOUR (oui la version alsacienne du fameux Happy Hour, vous l’avez) !

Notre petit plus ? Les anciens venaient chercher leur vin au foudre, on se propose de remplir vos bouteilles à la tireuse via nos bouteilles consignées ! 0 .

10 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 49 contact@alsace-jean-huttard.fr

English :

Relaxation, sharing, planks and vintages available at RAWA HOUR* prices

*Happy Hour

