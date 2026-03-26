La Vigne Arbre de Vie Galerie d’exposition du Pôle Culturel Allauch

La Vigne Arbre de Vie

Du 18/04 au 03/05/2026 tous les jours. Galerie d’exposition du Pôle Culturel Galerie d’exposition du Pôle Culturel 164 avenue du général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez l’exposition La vigne, arbre de vie , d’Henriette Rosari

Visitez l’exposition du samedi 18 avril au dimanche 3 mai à la Galerie d’exposition du Pôle culturel.

Du 18 avril au 3 mai, la Galerie du Pôle Culturel de l’Usine Électrique accueille l’exposition La vigne, arbre de vie , d’Henriette Rosari. Un voyage unique, au cœur de la Provence, à la croisée des chemins de l’Histoire et de l’Art, où les terres allaudiennes se dévoilent comme un écrin précieux pour la quête du Graal. L’exposition vous plongera dans un univers de mystères alchimiques et de découvertes artistiques, révélant les richesses insoupçonnées de notre patrimoine culturel. Le projet artistique se décline en mots, en espaces colorés, en musique et mouvements.



Ensemble, soyons les acteurs d’un nouveau récit, où l’art et la vie s’entrelacent pour tisser les liens d’une Humanité qui a besoin d’affirmer ses valeurs comme la vigne pérenne entre éphémère et éternité.



De nombreuses animations sont prévues en lien avec cette exposition.



Programmation



Vendredi 17 avril à 18h30 Vernissage de l’exposition





Samedi 18 avril à 20h30 Jazz & Wine Stories concert de Cathy Heiting, à l’Espace Robert Ollive.

Entrée payante

Tarif plein 15€

Tarif réduit 10€

www.billetterie.allauch.com





Mardi 21 avril à 10h, 11h, 14h et 15h La vigne pare-feu naturel et l’action de l’homme de métier , sous l’égide de la caserne de Pompiers d’Allauch-Plan-de-Cuques projection d’interventions sur le terrain, visite d’un camion de pompier avec équipements (Galerie et Parvis), sur réservation auprès de la Bibliothèque, limité à 10 enfants par session. Durée 1h.

Mercredi 22 avril à 10h, 11h, 14h et 15h

Jeudi 23 avril à 10h, 11h, 14h et 15h

Vendredi 24 avril à 10h, 11h, 14h et 15h

Mercredi 29 avril à 10h, 11h, 14h et 15h





Mardi 21 avril, de 10h à 12 Ateliers Couleurs de vigne autour de l’exposition (Bibliothèque) un atelier créatif pour découvrir la vigne autrement. Après un moment d’exploration, les enfants laisseront parler leur imagination. Pastels, feutres et crayons seront à leur disposition pour jouer avec les couleurs et les textures, création de pampres en couleurs. De 8 à 12 ans, sur inscription auprès de la bibliothèque (places limitées).





Mercredi 22 et jeudi 23 avril, de 10h à 12h Ateliers Calligraphie Lettrine Enluminures par Anne-Marie Mandlay, des Ateliers Mandlay Marseille. Public adulte, sur inscription auprès de la bibliothèque (places limitées).





Mercredi 22 avril, de 14h à 16h Calligraphie Lettrine Enluminures , à partir de 15 ans (autour des mangas) sur inscription auprès de la Bibliothèque (places limitées).





Jeudi 23 avril à 18h30 Conférence La symbolique de la vigne et In vino veritas par Henriette Rosari suivie d’un pot de l’amitié, sur inscription auprès de la bibliothèque. Henriette Rosari, artiste peintre, écrivain vous parlera de La symbolique de la vigne arbre de vie suivie de in vino veritas . Felicia Bibas Ferrera, pharmacienne doctorante vous présentera La Vigne source de soins et de beauté , les bienfaits des Polyphénols et du Resveratrol.





Informations pratiques

Inscription aux ateliers par mail auprès de la Bibliothèque.

Ouverture de la Galerie du mardi au vendredi de 10h à 18h ; le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf lundi et jours fériés).

Présence de l’artiste les après-midis.

Entrée libre. .

Galerie d’exposition du Pôle Culturel Galerie d’exposition du Pôle Culturel 164 avenue du général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

Discover the exhibition La vigne, arbre de vie , by Henriette Rosari

Visit the exhibition from Saturday April 18 to Sunday May 3 at the Galerie d’exposition du Pôle culturel.

L’événement La Vigne Arbre de Vie Allauch a été mis à jour le 2026-03-26 par Maison du Tourisme d’Allauch