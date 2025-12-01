La Vigne au fil des saisons Toul

La Vigne au fil des saisons

Plongez au cœur de l’univers fascinant de la vigne, au rythme des saisons. Cette visite vous invite à découvrir les métamorphoses de la vigne, du réveil printanier à la tranquillité hivernale. Vous apprendrez comment chaque saison façonne les ceps, guide le travail des vignerons et influence la transformation du raisin en vin.

Un voyage sensoriel à travers le vignoble, où la nature et le savoir-faire se rencontrent. À chaque étape, le paysage change, tout comme la vie du vin. Une expérience immersive pour les passionnés de vin, de nature et de tradition.

Réservation obligatoire places limitées !Tout public

1 Place Charles de Gaulle Toul 54205 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60 accueil@tourisme-terrestouloises.com

English :

Immerse yourself in the fascinating world of vines, as the seasons change. This tour invites you to discover the metamorphoses of the vine, from spring awakening to winter tranquillity. You’ll learn how each season shapes the vines, guides the work of the winemakers and influences the transformation of grapes into wine.

A sensory journey through the vineyard, where nature and know-how meet. At each stage, the landscape changes, as does the life of the wine. An immersive experience for wine, nature and tradition enthusiasts.

Reservations required places are limited!

German :

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Weinreben im Rhythmus der Jahreszeiten. Diese Tour lädt Sie dazu ein, die Metamorphosen der Weinrebe vom Frühlingserwachen bis zur Ruhe im Winter zu entdecken. Sie erfahren, wie jede Jahreszeit die Rebstöcke formt, die Arbeit der Winzer lenkt und die Umwandlung von Trauben in Wein beeinflusst.

Eine Reise der Sinne durch die Weinberge, wo Natur und Handwerkskunst aufeinandertreffen. Bei jedem Schritt verändert sich die Landschaft, ebenso wie das Leben des Weins. Ein immersives Erlebnis für alle, die sich für Wein, Natur und Tradition begeistern.

Reservierung erforderlich begrenzte Plätze!

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo della vite, seguendo il ritmo delle stagioni. Questo tour vi invita a scoprire le metamorfosi della vite, dal risveglio primaverile alla tranquillità invernale. Imparerete come ogni stagione modella le viti, guida il lavoro dei viticoltori e influenza la trasformazione dell’uva in vino.

Un viaggio sensoriale attraverso i vigneti, dove natura e know-how si incontrano. In ogni fase, il paesaggio cambia, così come la vita del vino. Un’esperienza coinvolgente per gli amanti del vino, della natura e della tradizione.

Prenotazione obbligatoria i posti sono limitati!

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de la vid, siguiendo el ritmo de las estaciones. Este recorrido le invita a descubrir las metamorfosis de la vid, desde el despertar primaveral hasta la tranquilidad invernal. Aprenderá cómo cada estación da forma a las vides, guía el trabajo de los viticultores e influye en la transformación de la uva en vino.

Un viaje sensorial a través de los viñedos, donde la naturaleza y el saber hacer se dan la mano. En cada etapa, el paisaje cambia, al igual que la vida del vino. Una experiencia envolvente para los amantes del vino, la naturaleza y la tradición.

Reserva obligatoria: ¡las plazas son limitadas!

