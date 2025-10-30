La vigne : de la plante à l’objet d’art Les Minutes Bleues Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan

La vigne : de la plante à l'objet d'art Les Minutes Bleues Musée Yvonne Jean-Haffen Dinan jeudi 30 octobre 2025.

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 rue du Quai Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-30 17:00:00

fin : 2025-10-30 18:30:00

Découvrez et expérimentez les différentes étapes du processus créatif de l’artiste Yvonne Jean-Haffen, du dessin d’observation à la création de l’objet d’art. Réveillez l’artiste qui sommeille en vous !

A partir de 12ans

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Musée Yvonne Jean-Haffen 103 rue du Quai Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 35 41

