LA VIGNERONNE – Boutenac, 31 mai 2025 19:00, Boutenac.

Aude

LA VIGNERONNE rue des Corbières Boutenac Aude

Début : 2025-05-31 19:00:00

fin : 2025-05-31 01:00:00

2025-05-31

La Soirée de la Vigneronne une célébration des vins et du terroir de Boutenac Gasparets, dans l’écrin authentique du hameau de Gasparets, au cœur du prestigieux terroir de Boutenac, la Soirée de la Vigneronne s’annonce comme un rendez-vous incontournable organisé par son Comité des Fêtes. A l’occasion, les vignerons de renom — Domaine Martinolle-Gasparets, Famille Fabre, Gérard Bertrand et la Voulte-Gasparets — vous invitent à découvrir leurs plus belles cuvées.

Dès le début de soirée, le public est invité à profiter d’une ambiance chaleureuse en plein air, avec tapas, repas gourmands et animation musicale.

A 21h, le concert du groupe Lemon Grass fera vibrer les lieux dans une atmosphère festive et décontractée. Une belle occasion de célébrer les richesses du terroir, entre vignes, musique et bonne humeur !

Nous vous attendons !

rue des Corbières

Boutenac 11200 Aude Occitanie +33 6 12 54 02 72 cdfboutenac11200@gmail.com

English :

La Soirée de la Vigneronne: a celebration of the wines and terroir of Boutenac Gasparets, in the authentic setting of the hamlet of Gasparets, at the heart of the prestigious Boutenac terroir, the Soirée de la Vigneronne promises to be a not-to-be-missed event organized by its Comité des Fêtes. For the occasion, renowned winemakers ? Domaine Martinolle-Gasparets, Famille Fabre, Gérard Bertrand and La Voulte-Gasparets? invite you to discover their finest cuvées.

From early evening, the public is invited to enjoy a warm open-air atmosphere, with tapas, gourmet meals and musical entertainment.

At 9pm, a concert by Lemon Grass will set the mood in a relaxed, festive atmosphere. It’s a great opportunity to celebrate the richness of our terroir, between vineyards, music and good spirits!

We look forward to seeing you there!

German :

Der Abend der Winzerin: Eine Feier der Weine und des Terroirs von Boutenac Gasparets, in der authentischen Umgebung des Weilers Gasparets, im Herzen des prestigeträchtigen Terroirs von Boutenac, kündigt sich der Abend der Winzerin als ein unumgängliches Treffen an, das vom Festkomitee organisiert wird. Zu diesem Anlass werden die renommierten Winzer ? Domaine Martinolle-Gasparets, Famille Fabre, Gérard Bertrand und La Voulte-Gasparets? Sie dazu ein, ihre schönsten Cuvées zu entdecken.

Ab dem frühen Abend ist das Publikum eingeladen, eine gemütliche Atmosphäre im Freien zu genießen, mit Tapas, Feinschmeckermahlzeiten und musikalischer Unterhaltung.

Um 21 Uhr wird das Konzert der Gruppe Lemon Grass die Orte in einer festlichen und entspannten Atmosphäre zum Vibrieren bringen. Eine gute Gelegenheit, den Reichtum der Region zwischen Weinbergen, Musik und guter Laune zu feiern!

Wir freuen uns auf Sie!

Italiano :

La Soirée de la Vigneronne: una celebrazione dei vini e del terroir di Boutenac Gasparets, nell’autentica cornice del borgo di Gasparets, nel cuore del prestigioso terroir di Boutenac, la Soirée de la Vigneronne si preannuncia come un evento imperdibile organizzato dal suo Comité des Fêtes. In questa occasione, i rinomati viticoltori ? Domaine Martinolle-Gasparets, Famille Fabre, Gérard Bertrand e La Voulte-Gasparets? vi invitano a scoprire le loro migliori annate.

A partire dalla prima serata, il pubblico è invitato a godere di una calda atmosfera all’aperto, con tapas, pasti gourmet e intrattenimento musicale.

Alle 21.00, un concerto dei Lemon Grass farà esplodere la casa in un’atmosfera rilassata e festosa. È un’ottima occasione per celebrare le ricchezze del nostro terroir, tra vigneti, musica e buonumore!

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

La Soirée de la Vigneronne: una celebración de los vinos y el terruño de Boutenac Gasparets, en el auténtico marco de la aldea de Gasparets, en el corazón del prestigioso terruño de Boutenac, la Soirée de la Vigneronne se perfila como una cita ineludible organizada por su Comité des Fêtes. En esta ocasión, los reputados viticultores ? Domaine Martinolle-Gasparets, Famille Fabre, Gérard Bertrand y La Voulte-Gasparets? le invitan a descubrir sus mejores cosechas.

Desde primera hora de la tarde, el público está invitado a disfrutar de un cálido ambiente al aire libre, con tapas, comidas gastronómicas y animación musical.

A las 21:00, un concierto de Lemon Grass animará el ambiente festivo y distendido. Es una buena ocasión para celebrar la riqueza de nuestro terruño, con viñedos, música y buen humor

¡Le esperamos!

