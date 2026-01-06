La Vigne’Run Course nature Bransat
La Vigne’Run Course nature Bransat samedi 7 mars 2026.
La Vigne’Run Course nature
Départ salle des fêtes. Bransat Allier
Début : 2026-03-07 13:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Courez au cœur des vignobles lors d’une course nature et festive. Deux parcours accessibles, paysages exceptionnels et convivialité assurée à l’arrivée !
Départ salle des fêtes. Bransat 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Run in the heart of the vineyards in a festive nature race. Two accessible routes, exceptional scenery and a friendly finish!
