La Vigne’Run Course nature Bransat

La Vigne’Run Course nature

Départ salle des fêtes. Bransat Allier

Début : 2026-03-07 13:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Courez au cœur des vignobles lors d’une course nature et festive. Deux parcours accessibles, paysages exceptionnels et convivialité assurée à l’arrivée !

Départ salle des fêtes. Bransat 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Run in the heart of the vineyards in a festive nature race. Two accessible routes, exceptional scenery and a friendly finish!

