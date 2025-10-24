LA VILAINE FRAYEUR Les Ateliers du Vent Rennes

Les Ateliers du Vent vous invitent à un foisonnement de rituels pour défier et apprivoiser nos frayeurs.

**LA VILAINE FRAYEUR**

### **Un moment vivant autour de la mort**

### **Du vendredi 24 au vendredi 31 octobre 2025**

### **Des racines aux fleurs**

— Vendredi 24 octobre 2025, 19h

— Restaurant Passages

— Rituel gastronomique en 5 étapes

— 52€

[_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/des-racines-aux-fleurs-passages/)

### **De l’éternelle et interminable fin du monde • 3615 Dakota & cie Les Trois points de suspension**

— Samedi 25 octobre 2025, 20h30

[_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/de-leternelle-et-interminable-fin-du-monde/)

— Dimanche 26 octobre 2025, 18h

[_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/de-leternelle-et-interminable-fin-du-monde-2/)

— Rituel libérateur, performance électro-concert

— 10€ plein / 8€ réduit / 4€ Sortir ! / à partir de 14 ans

### **Parco • cie Dona Mezkal**

— Mercredi 29 octobre 2025, 15h30

— Spectacle familial et musical autour de la fête des morts mexicaine

— 7€ plein / 5€ réduit / 2,5€ Sortir ! / à partir de 5 ans

[_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/parco-compagnie-dona-mezkal/)

### **Café mortel • Coopérative funéraire de Rennes**

— Jeudi 30 octobre 2025, 19h30

— Temps d’information convivial sur comment l’art transforme les rituels funéraires

— Entrée libre

[_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/cafe-mortel-comment-lart-transforme-les-rites-funeraires/)

### **Le Bal de la mort**

— Jeudi 31 octobre 2025, 18h-01h

— Rituels & bal costumé pour déjouer nos peurs

— BRAVE compagnie : rituels Les Nouveaux Anciens et Braves

— DJ Racaille la Rouge

— Tenues effrayantes et épouvantablement fluos exigées !

— 12€ plein / 10€ réduit / 5€ Sortir ! / gratuit – de 12 ans

[_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/le-bal-de-la-mort/)

### **Braves et Les Nouveaux anciens — soyez complices !**

Participez à la conception de deux rituels avec BRAVE compagnie :

— Parcours enfants LES NOUVEAUX ANCIENS [_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/les-nouveaux-anciens-rituel-contre-les-peurs-devenez-complices/)

— Parcours adultes BRAVES [_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/braves-rituel-du-courage-devenez-complices/)

Participation requise en amont + le jour J lors du Bal de la mort le 31 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-24T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-31T23:55:00.000+01:00

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine