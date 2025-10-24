LA VILAINE FRAYEUR Les Ateliers du Vent Rennes
LA VILAINE FRAYEUR Les Ateliers du Vent Rennes vendredi 24 octobre 2025.
LA VILAINE FRAYEUR Les Ateliers du Vent Rennes 24 – 31 octobre Ille-et-Vilaine
Les Ateliers du Vent vous invitent à un foisonnement de rituels pour défier et apprivoiser nos frayeurs.
**LA VILAINE FRAYEUR**
———————-
### **Un moment vivant autour de la mort**
### **—**
### **Du vendredi 24 au vendredi 31 octobre 2025**
—
**Les Ateliers du Vent vous invitent à un foisonnement de rituels pour défier et apprivoiser nos frayeurs.**
### **Des racines aux fleurs**
— Vendredi 24 octobre 2025, 19h
— Restaurant Passages
— Rituel gastronomique en 5 étapes
— 52€
[_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/des-racines-aux-fleurs-passages/)
### **De l’éternelle et interminable fin du monde • 3615 Dakota & cie Les Trois points de suspension**
— Samedi 25 octobre 2025, 20h30
[_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/de-leternelle-et-interminable-fin-du-monde/)
— Dimanche 26 octobre 2025, 18h
[_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/de-leternelle-et-interminable-fin-du-monde-2/)
— Rituel libérateur, performance électro-concert
— 10€ plein / 8€ réduit / 4€ Sortir ! / à partir de 14 ans
### **Parco • cie Dona Mezkal**
— Mercredi 29 octobre 2025, 15h30
— Spectacle familial et musical autour de la fête des morts mexicaine
— 7€ plein / 5€ réduit / 2,5€ Sortir ! / à partir de 5 ans
[_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/parco-compagnie-dona-mezkal/)
### **Café mortel • Coopérative funéraire de Rennes**
— Jeudi 30 octobre 2025, 19h30
— Temps d’information convivial sur comment l’art transforme les rituels funéraires
— Entrée libre
[_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/cafe-mortel-comment-lart-transforme-les-rites-funeraires/)
### **Le Bal de la mort**
— Jeudi 31 octobre 2025, 18h-01h
— Rituels & bal costumé pour déjouer nos peurs
— BRAVE compagnie : rituels Les Nouveaux Anciens et Braves
— DJ Racaille la Rouge
— Tenues effrayantes et épouvantablement fluos exigées !
— 12€ plein / 10€ réduit / 5€ Sortir ! / gratuit – de 12 ans
[_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/le-bal-de-la-mort/)
### **Braves et Les Nouveaux anciens — soyez complices !**
Participez à la conception de deux rituels avec BRAVE compagnie :
— Parcours enfants LES NOUVEAUX ANCIENS [_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/les-nouveaux-anciens-rituel-contre-les-peurs-devenez-complices/)
— Parcours adultes BRAVES [_**—> Infos complètes**_](https://www.lesateliersduvent.org/braves-rituel-du-courage-devenez-complices/)
Participation requise en amont + le jour J lors du Bal de la mort le 31 octobre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-24T19:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-31T23:55:00.000+01:00
1
https://www.lesateliersduvent.org/la-vilaine-frayeur-2025/
Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine