La Villa Alecya ouvre ses portes Sainte-Catherine-de-Fierbois

La Villa Alecya ouvre ses portes

33 Rue Boucicault Sainte-Catherine-de-Fierbois Indre-et-Loire

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 21:30:00

2026-04-12

Après-midi et soirée Swing & Blues exceptionnelle à la Villa Alecya le 12 avril

La Villa Alecya, organise en partenariat avec Rosalie’s Juke Joint une après-midi et soirée Swing & Blues exceptionnelle le samedi 12 avril

A partir de 15h visite du rez-de-chaussée de la Villa (avec photo booth), bar associatif, exposition de voitures anciennes sur la propriété et donc la possibilité de danser dans le sous-sol ambiance Speak-easy de la Villa Alecya, avec musique Swing et Blues en continu

A partir de 19h30 soirée privée (sur réservation) avec repas servi dans les salons de la Villa, suivi d’une soirée danse swing & blues à partir de 20h30 avec à 21H30 un concert de Stéphane Barral et Charlye Dream.

Possibilité pour ceux qui le souhaitent de prolonger le plaisir en passant la nuit… .

33 Rue Boucicault Sainte-Catherine-de-Fierbois 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 22 78 40 contact@villa-alecya.fr

English :

Exceptional Swing & Blues afternoon and evening at Villa Alecya on April 12

Villa Alecya, in partnership with Rosalie’s Juke Joint, is organizing an exceptional Swing & Blues afternoon and evening on Saturday April 12:

From 7.30pm: private party (reservation required) with meal served…

