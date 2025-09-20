La Villa Frouin et les journées du patrimoine 2025 Villa Frouin Hyères

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Au programme cette année pour l’ouverture de la villa Frouin et les journées européennes du patrimoine:

– Exposition photo de la villa Frouin en exterieure « avant/ après » .

– Présentation de l’association : « VIVRE LE PATRIMOINE HYEROIS »

L’association -vivre son patrimoine Hyérois -s’adresse à tous, propriétaires ou non qui sont convaincus que la préservation de notre patrimoine hyèrois ne peut pas se faire sans le concours de ceux qui l’habitent, le comprennent, le respectent et l’aiment

UNE NOUVELLE ASSOCIATION POUR DEFENDRE ET VALORISER LE PATRIMOINE HABITE

Souvent présentée comme une ville riche de son histoire, Hyères n’est pas une ville musée.

Hyères est une cité habitée de citoyens imprégnés de leur cadre de vie exceptionnel.

Soucieux d’être des « voisins vigilants du patrimoine bâti et paysager » un groupe de hyérois a pris l’initiative de se regrouper en association. Ils ont voulu la baptiser ainsi :

« VIVRE LE PATRIMOINE HYEROIS »

En effet, nombre d’entre eux vivent ces maisons de caractère de l’intérieur, Ils sont convaincus que la préservation de notre patrimoine ne peut pas se faire sans le concours de ceux qui l’habitent.

Notre association est également ouverte aux hyérois habités par le désir de mettre leurs connaissances historiques et architecturales de notre ville à la disposition de tous.

https://www.helloasso.com/associations/vivre-le-patrimoine-hyerois

-Rencontre et dédicace avec Lydia Loir

Aux bénéfices de Dam Chu association franco-vietnamienne pour financer les projets éducatifs en faveur des enfants de l’école maternelle de Cach Linh, le village natal de Tien Chu Van et de l’école maternelle de Chi Thao, le village natal de Cuong Dam Van.

Après le « Carnet de mémoire de mon père Tien Chu Van, du Tonkin à la Libération de la France 1937-1945″ publié en 2024 Lydia Loir nous revient avec .La valse des orphelinats, Strasbourg 1934-1948

Carnet de mémoire de ma mère Jeanne Faber, orpheline pendant la 2ème Guerre Mondiale.

La valse des orphelinats n’est pas une danse tranquille, mais une succession de soubresauts du destin entre misère sociale, faute à pas de chance (naître dans un endroit où on change de nationalité quatre fois en l’espace d’une seule vie, où deux frères se retrouvent dans deux armées opposées), décès d’une mère de 34 ans, d’un père de 37 ans ; duretés de la guerre, et surtout … de méthodes « éducatives » censées « redresser » ou « corriger » à l’aune de convictions civiques ou religieuses totalitaires et inhumaines. Ce tome 2, c’est une plongée dans l’intimité de sa famille maternelle strasbourgeoise… mais aussi dans la grande Histoire, la vraie !

https://www.damchu.com/

-Exposition Artistique : E9 Inertion et son language graphique.

Villa Frouin 129 chemin des villas 83400 Hyeres Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur Acquis en 2021 par le couple d'artiste Nadège et Etienne Frouin, ce cottage anglais construit par Elizabeth Douglas en 1884 est désormais un lieu atypique de créations et d'expositions artistiques. En 1948, les époux Duchaine achètent la villa Cigala (son premier nom) la nomme villa Avé Maria et y construise une miellerie. C'est dans ce bâtiment de 250 m² que Nadège et Etienne ont installé leur 2 ateliers ainsi que le Show-room Galerie. La galerie est ouverte lors de portes ouvertes ou sur rendez-vous. Il est quoiqu'il arrive ouvert lors des Journées Européennes des métiers d'art et pour les journées du patrimoine ( printemps et automne). La Villa FROUIN est située dans le quartier Costebelle, à proximité du Lycée et de la gare routière de Costebelle, au pied de Notre Dame de Consolation, il existe de très nombreuses places de parking

