La Villa Gouvy Journées européennes du Patrimoine Villa Gouvy Hombourg-Haut

La Villa Gouvy Journées européennes du Patrimoine Villa Gouvy Hombourg-Haut dimanche 21 septembre 2025.

La Villa Gouvy Journées européennes du Patrimoine

Villa Gouvy 1 rue de la gare Hombourg-Haut Moselle

Visite libre de la Villa Gouvy, maison de maître et siège de l’Institut Théodore Gouvy, avec des intermèdes musicaux. Entrée libre.

Découvrez la maison dans laquelle Théodore Gouvy a composé ses œuvres majeures.

C’est dans cette belle maison de maître, construite en 1855 par Alexandre Gouvy, frère du compositeur, que Théodore vécu les 30 dernières années de sa vie et composé ses œuvres les plus importantes.

L’Institut Théodore Gouvy a été créé en janvier 1995 dans le but premier d’œuvrer en faveur de la réhabilitation du compositeur Théodore Gouvy et de donner une dimension supplémentaire au travail important déjà effectué par le Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut. Depuis maintenant 35 ans, cette association organise Les Rencontres Musicales (série de concerts), édite les partitions du compositeur, participe à des salons, expositions, colloques… ou encore propose des visites pédagogiques pour faire prendre conscience aux plus jeunes de la qualité de cet artiste lorrain.

Il a son siège dans les locaux de la Villa Gouvy, propriété de la Ville de Hombourg-Haut. Ce lieu, qui accueillit au XIXème siècle des artistes renommés, est aujourd’hui le lien entre un passé glorieux et un présent fait d’échanges et de dialogues transfrontaliers. Visite dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.Tout public

Villa Gouvy 1 rue de la gare Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 09 59 institut.gouvy@wanadoo.fr

English :

Free tour of the Villa Gouvy, mansion and home of the Institut Théodore Gouvy, with musical interludes. Free admission.

Discover the house in which Théodore Gouvy composed his major works.

It was in this beautiful manor house, built in 1855 by Alexandre Gouvy, the composer’s brother, that Théodore spent the last 30 years of his life, composing his most important works.

The Institut Théodore Gouvy was founded in January 1995 with the primary aim of promoting the rehabilitation of the composer Théodore Gouvy, and adding a further dimension to the important work already carried out by the Ch?ur d’Hommes de Hombourg-Haut. For 35 years now, the association has been organizing « Les Rencontres Musicales » (a series of concerts), publishing the composer’s scores, taking part in fairs, exhibitions and symposia, and offering educational tours to raise awareness among young people of the quality of this Lorraine-based artist.

It is based in the Villa Gouvy, owned by the town of Hombourg-Haut. The Villa, which in the 19th century was home to a number of renowned artists, is today the link between a glorious past and a present of cross-border exchange and dialogue. Visit as part of the European Heritage Days.

German :

Freie Besichtigung der Villa Gouvy, Herrenhaus und Sitz des Instituts Théodore Gouvy, mit musikalischen Einlagen. Freier Eintritt.

Entdecken Sie das Haus, in dem Théodore Gouvy seine wichtigsten Werke komponiert hat.

In diesem schönen Herrenhaus, das 1855 von Alexandre Gouvy, dem Bruder des Komponisten, erbaut wurde, verbrachte Théodore die letzten 30 Jahre seines Lebens und komponierte seine bedeutendsten ?uvres.

Das Institut Théodore Gouvy wurde im Januar 1995 mit dem Hauptziel gegründet, sich für die Rehabilitierung des Komponisten Théodore Gouvy einzusetzen und der wichtigen Arbeit, die bereits vom Ch?ur d’Hommes de Hombourg-Haut geleistet wurde, eine zusätzliche Dimension zu verleihen. Seit nunmehr 35 Jahren organisiert dieser Verein « Les Rencontres Musicales » (Konzertreihen), gibt die Partituren des Komponisten heraus, nimmt an Messen, Ausstellungen, Kolloquien usw. teil oder bietet pädagogische Besuche an, um den Jüngsten die Qualität dieses lothringischen Künstlers bewusst zu machen.

Der Verein hat seinen Sitz in den Räumlichkeiten der Villa Gouvy, die der Stadt Hombourg-Haut gehört. Dieser Ort, der im 19. Jahrhundert namhafte Künstler beherbergte, ist heute das Bindeglied zwischen einer glorreichen Vergangenheit und einer Gegenwart, die aus grenzüberschreitendem Austausch und Dialog besteht. Besichtigung im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Italiano :

Visita gratuita di Villa Gouvy, dimora e sede dell’Institut Théodore Gouvy, con intermezzi musicali. Ingresso libero.

Scoprite la casa in cui Théodore Gouvy ha composto le sue opere principali.

È in questa splendida dimora, costruita nel 1855 da Alexandre Gouvy, fratello del compositore, che Théodore trascorse gli ultimi 30 anni della sua vita e compose le sue opere più importanti.

L’Institut Théodore Gouvy è stato fondato nel gennaio 1995 con l’obiettivo primario di promuovere la riabilitazione del compositore Théodore Gouvy e di aggiungere un’ulteriore dimensione all’importante lavoro già svolto dalla Ch?ur d’Hommes de Hombourg-Haut. Da 35 anni l’associazione organizza « Les Rencontres Musicales » (una serie di concerti), pubblica le partiture del compositore, partecipa a fiere, mostre e simposi e propone percorsi didattici per far conoscere ai giovani la qualità di questo artista lorenese.

Ha sede nella Villa Gouvy, di proprietà della città di Hombourg-Haut. La Villa, che nel XIX secolo ha ospitato numerosi artisti di fama, è oggi un collegamento tra un passato glorioso e un presente di scambio e dialogo transfrontaliero. Visita nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio.

Espanol :

Visita gratuita a la Villa Gouvy, mansión y sede del Instituto Théodore Gouvy, con interludios musicales. Entrada gratuita.

Descubra la casa en la que Théodore Gouvy compuso sus principales obras.

Fue en esta hermosa mansión, construida en 1855 por Alexandre Gouvy, hermano del compositor, donde Théodore pasó los últimos 30 años de su vida y compuso sus obras más importantes.

El Instituto Théodore Gouvy se fundó en enero de 1995 con el objetivo principal de promover la rehabilitación del compositor Théodore Gouvy y añadir una dimensión más a la importante labor que ya lleva a cabo la Ch?ur d’Hommes de Hombourg-Haut. Desde hace 35 años, la asociación organiza « Les Rencontres Musicales » (una serie de conciertos), publica las partituras del compositor, participa en ferias, exposiciones y coloquios, y ofrece visitas pedagógicas para dar a conocer a los jóvenes la calidad de este artista lorenés.

Tiene su sede en la Villa Gouvy, propiedad de la ciudad de Hombourg-Haut. La Villa, que en el siglo XIX albergó a numerosos artistas de renombre, es hoy un vínculo entre un pasado glorioso y un presente de intercambio y diálogo transfronterizos. Visita en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

