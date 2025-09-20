La Villa Gruber, témoin de l’industrie brassicole Villa Gruber – Villa des Projets Schiltigheim

La Villa Gruber, témoin de l'industrie brassicole Samedi 20 septembre, 09h30 Villa Gruber – Villa des Projets Bas-Rhin

Auparavant composante du complexe brassicole « Pêcheur », cet ancien logis construit vers 1884 a connu une récente restauration et accueille aujourd’hui la « Villa des Projets », un espace de rencontre et d’échange autour des grands projets urbains.

L’ouverture de la Villa des Projets est l’occasion de découvrir le bâti ainsi qu’une exposition sur le patrimoine et les grands projets urbains schilikois.

Villa Gruber – Villa des Projets 9 route de Bischwiller, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est Un espace ressources dédié à l’information et à la concertation, elle est un véritable lieu de rencontre et d’échange autour des grands projets urbains. Elle est également un outil de travail pour les services de la ville, l’Eurométropole de Strasbourg et les partenaires qui œuvrent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces projets.

La Villa des projets est accessible au public lors de permanences, d’ateliers, de réunions et de débats publics. Elle permet de consulter librement des documents, découvrir des expositions thématiques, suivre l’avancée des projets et poser toutes vos questions sur l’avenir de votre ville.

