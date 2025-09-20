La villa « Les Tilleuls », de style Art nouveau, vous dévoile son musée des monnaies Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Perpignan

La villa « Les Tilleuls », de style Art nouveau, vous dévoile son musée des monnaies 20 et 21 septembre Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Pyrénées-Orientales

Visites guidées gratuites sur réservation. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:00 à 18:00.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

La villa « Les Tilleuls » un écrin botanique et architectural de style Art Nouveau se dévoilera lors de la visite guidée.

Découvrez à cette occasion son musée des monnaies et médailles Joseph Puig, une collection permanente exceptionnelle de monnaies antiques, modernes et contemporaines, ainsi qu’une importante collection de monnaies catalanes et roussillonaises.

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig 42 avenue de Grande-Bretagne, 66000 Perpignan Perpignan 66020 La Gare Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 62 37 64″}] La villa des Tilleuls abrite le musée des monnaies et des médailles Joseph Puig. Ce musée réunit une collection exceptionnelle de monnaies antiques, modernes et contemporaines, ainsi qu’une importante collection de monnaies catalanes et roussillonnaises.

© Ville de Perpignan