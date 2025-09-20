La Villa Oniri La Villa Oniri Mons-en-Barœul

Visites commentées de 45 min pour des groupes de 8 personnes. Réservation au près de l’Office de Tourisme de la Métropole de Lille à partir du lundi 8 septembre à 12H. Présentation de la Carte d’identité obligatoire.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Venez découvrir une maison à l’architecture et à la décoration éclectique du milieu des années 1920. L’artiste Jonathan CREUS vous accueille chez lui et vous invite à le suivre pour une visite intimiste. Elle sera pour lui l’occasion de vous évoquer l’histoire des styles décoratifs du milieu du XVIIIème siècle à nos jours, la technique du pochoir, ainsi que les outils et matériaux qui composent un vitrail.

Partenariat avec la Ville de Mons-en-Baroeul et l’Office de Tourisme de la Métropole de LIlle.

La Villa Oniri 8 Rue du Quesnelet, 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France Maison à l'architecture et à la décoration éclectique du milieu des années 1920.

Aujourd'hui, atelier de l'artiste Jonathan CREUS.

Aujourd’hui, atelier de l’artiste Jonathan CREUS. Métro Ligne 2, Station Mairie de Mons + 5 min de marche

Bus Ligne 13, Arrêt Montesquieu

Jonathan CREUS