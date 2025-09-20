La Villa Oniri Mons-en-Barœul
La Villa Oniri
8 Rue du Quesnelet Mons-en-Barœul Nord
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 15:00:00
Venez découvrir une maison à l’architecture et à la décoration éclectique du milieu des années 1920. L’artiste Jonathan CREUS vous accueille chez lui et vous invite à le suivre pour une visite intimiste. Elle sera pour lui l’occasion de vous évoquer l’histoire des styles décoratifs du milieu du XVIIIème siècle à nos jours, la technique du pochoir, ainsi que les outils et matériaux qui composent un vitrail.
_Partenariat avec la Ville de Mons-en-Baroeul et l’Office de Tourisme de la Métropole de LIlle._ .
