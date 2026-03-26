La Villa Palacios, une villa art déco Office de Tourisme Mâcon

La Villa Palacios, une villa art déco

Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-18 11:45:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

La villa, art déco, a été construite par les architectes LEGUET et FOURNIER en 1934 et développe une surface de 370m2 sur trois niveaux. Cette maison est liée indissociablement à l’histoire de son quartier.

L’art déco fut sans doute le premier style véritablement global du XX°siècle, porté par une nouvelle génération d’architectes et d’ingénieurs.

La visite est effectuée par le(s) propriétaire(s) de la villa.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite à la Villa Palacios au 12, rue des lilas à Mâcon chez M. SCHROTTER et Mme BARRERE.

ATTENTION nombre de places limité, réservation obligatoire la veille de la visite ! .

Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourisme.com

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English : La Villa Palacios, une villa art déco

L’événement La Villa Palacios, une villa art déco Mâcon a été mis à jour le 2026-03-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)