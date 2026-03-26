La Villa Palacios, une villa art déco Office de Tourisme Mâcon
La Villa Palacios, une villa art déco Office de Tourisme Mâcon mardi 14 juillet 2026.
La Villa Palacios, une villa art déco
Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-18 11:45:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23
La villa, art déco, a été construite par les architectes LEGUET et FOURNIER en 1934 et développe une surface de 370m2 sur trois niveaux. Cette maison est liée indissociablement à l’histoire de son quartier.
L’art déco fut sans doute le premier style véritablement global du XX°siècle, porté par une nouvelle génération d’architectes et d’ingénieurs.
La visite est effectuée par le(s) propriétaire(s) de la villa.
Rendez-vous 10 minutes avant le départ de la visite à la Villa Palacios au 12, rue des lilas à Mâcon chez M. SCHROTTER et Mme BARRERE.
ATTENTION nombre de places limité, réservation obligatoire la veille de la visite ! .
Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourisme.com
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English : La Villa Palacios, une villa art déco
L’événement La Villa Palacios, une villa art déco Mâcon a été mis à jour le 2026-03-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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