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LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION Villeperdue

LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION Villeperdue

LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION Villeperdue samedi 13 juin 2026.

Adresse : 70 Rue du Carroi du Vignau

Ville : 37260 Villeperdue

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Villeperdue

LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION

70 Rue du Carroi du Vignau Villeperdue Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION
Envie de marcher, manger et surtout de passer un super moment ?
Participez à la marche gourmande en 3 étapes, sur un parcours unique de 12 km
Samedi 13 juin 2026
Rendez-vous 17h30 | Départ 18h
Repas gourmand 12 € seulement
LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION
Envie de marcher, manger et surtout de passer un super moment ?
Participez à la marche gourmande en 3 étapes, sur un parcours unique de 12 km
Samedi 13 juin 2026
Rendez-vous 17h30 | Départ 18h
Repas gourmand 12 € seulement 12  .

70 Rue du Carroi du Vignau Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 36 49 47 73  529266@lcfoot.fr

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English :

LA VILLA PERDITA ? MARCHE GOURMANDE ? 2? EDITION
Want to walk, eat and, above all, have a great time?
Take part in the 3-stage gourmet walk, on a unique 12 km route
Saturday June 13, 2026
Meeting point 5.30pm | Departure 6pm
Gourmet meal: 12 ? only

L’événement LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION Villeperdue a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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