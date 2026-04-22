LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION Villeperdue
LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION Villeperdue samedi 13 juin 2026.
Villeperdue
LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION
70 Rue du Carroi du Vignau Villeperdue Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION
Envie de marcher, manger et surtout de passer un super moment ?
Participez à la marche gourmande en 3 étapes, sur un parcours unique de 12 km
Samedi 13 juin 2026
Rendez-vous 17h30 | Départ 18h
Repas gourmand 12 € seulement
LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION
Envie de marcher, manger et surtout de passer un super moment ?
Participez à la marche gourmande en 3 étapes, sur un parcours unique de 12 km
Samedi 13 juin 2026
Rendez-vous 17h30 | Départ 18h
Repas gourmand 12 € seulement 12 .
70 Rue du Carroi du Vignau Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 36 49 47 73 529266@lcfoot.fr
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English :
LA VILLA PERDITA ? MARCHE GOURMANDE ? 2? EDITION
Want to walk, eat and, above all, have a great time?
Take part in the 3-stage gourmet walk, on a unique 12 km route
Saturday June 13, 2026
Meeting point 5.30pm | Departure 6pm
Gourmet meal: 12 ? only
L’événement LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION Villeperdue a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme