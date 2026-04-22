Villeperdue

LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION

70 Rue du Carroi du Vignau Villeperdue Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION

Envie de marcher, manger et surtout de passer un super moment ?

Participez à la marche gourmande en 3 étapes, sur un parcours unique de 12 km

Samedi 13 juin 2026

Rendez-vous 17h30 | Départ 18h

Repas gourmand 12 € seulement

LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION

Envie de marcher, manger et surtout de passer un super moment ?

Participez à la marche gourmande en 3 étapes, sur un parcours unique de 12 km

Samedi 13 juin 2026

Rendez-vous 17h30 | Départ 18h

Repas gourmand 12 € seulement 12 .

70 Rue du Carroi du Vignau Villeperdue 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 36 49 47 73 529266@lcfoot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LA VILLA PERDITA ? MARCHE GOURMANDE ? 2? EDITION

Want to walk, eat and, above all, have a great time?

Take part in the 3-stage gourmet walk, on a unique 12 km route

Saturday June 13, 2026

Meeting point 5.30pm | Departure 6pm

Gourmet meal: 12 ? only

L’événement LA VILLA PERDITA MARCHE GOURMANDE 2ᵉ ÉDITION Villeperdue a été mis à jour le 2026-04-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme