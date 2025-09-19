La villa Rambourg, témoin de l’évolution du patrimoine architectural Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Nice

La villa Rambourg, témoin de l’évolution du patrimoine architectural Vendredi 19 septembre, 16h00 Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Alpes-Maritimes

Entrée libre, sous réserve de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Rencontre avec Michel Stève, historien de l’art et de l’architecture de la ville de Nice.

À l’occasion des 100 ans de la Bibliothèque, Michel Stève nous fera redécouvrir l’histoire de ce lieu emblématique inauguré en 1925 dans l’ancienne Villa Rambourg, une villégiature singulière de la fin du XIXᵉ siècle, témoin de l’histoire culturelle de Nice. Cette conférence sera l’occasion de célébrer et de mettre en lumière l’évolution du patrimoine architectural niçois au début du siècle dernier.

Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France

Bibliothèque municipale. Projet définitif – élévation sur boulevard-N. Anselmi -25 novembre 1922. Service des archives Nice Côte d’Azur – ville de Nice