La Villa romaine de Saint-Michel à la Garde, Avenue du 1er bataillon Infanterie de marine du Pacifique, 83130 La Garde, La Garde

La Villa romaine de Saint-Michel à la Garde Samedi 13 juin, 10h00 Avenue du 1er bataillon Infanterie de marine du Pacifique, 83130 La Garde Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Visite commentée de la villa romaine de Saint Michel et des vestiges de ses pressoirs à vin. La visite sera suivie d’un atelier tout public sur les amphores et le commerce du vin (durée : 1h30) Samedi 13 juin à 10h00

RDV sur le parking de la Bibliothèque, entrée par le rond-point de « la villa romaine », avenue du 1er bataillon Infanterie de marine du Pacifique, 83130 La Garde

Avenue du 1er bataillon Infanterie de marine du Pacifique, 83130 La Garde 83130 La Garde La Garde 83130 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite commentée de la villa romaine de Saint Michel et des vestiges de ses pressoirs à vin. La visite sera suivie d’un atelier tout public sur les amphores et le commerce du vin (durée : 1h30) 13 à …

©Centre archéologique du Var