La Villa Saint-Luc de l’architecte Gabriel PAGNERRE Mons-en-Barœul

La Villa Saint-Luc de l’architecte Gabriel PAGNERRE Mons-en-Barœul samedi 20 septembre 2025.

La Villa Saint-Luc de l’architecte Gabriel PAGNERRE

202 Rue du Général de Gaulle Mons-en-Barœul Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 12:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Partez à la découverte de cette belle maison bourgeoise aux influences Belle époque et Art nouveau, qui vous ouvre ses portes exceptionellement.

Ses nouveaux propriétaires qui viennent de la restaurer, vous accueillent et vous proposent une visite guidée du rez-de-chaussée de ce chef d’œuvre du Haut-de-Mons.

Le travail et la vie de Gabriel PAGNERRE architecte monsois hors norme qui a réalisé plus de 400 maisons dans la Métropole lilloise et qui a érigé la Villa Saint-Luc, vous sont présentés au travers de quelques archives personnelles encore jamais présentées au public.

_Partenariat avec la Ville de Mons-en-Baroeul et l’Office de Tourisme de la Métropole de LIlle._ .

202 Rue du Général de Gaulle Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France +33 3 59 57 94 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Villa Saint-Luc de l’architecte Gabriel PAGNERRE Mons-en-Barœul a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme