La villa Thomson : le palais d’un Américain sur la colline des Baumettes. Musée des beaux-arts Nice

La villa Thomson : le palais d’un Américain sur la colline des Baumettes. Samedi 20 septembre, 11h00 Musée des beaux-arts Alpes-Maritimes

Gratuit, sur réservation via l’adresse mail : musee.beaux-arts@ville-nice.fr.

Le Musée des Beaux-Arts de Nice a été inauguré en 1928 dans une magnifique demeure néo-classique construite en 1878. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine organisées les 20 et 21 septembre 2025, venez en découvrir les secrets !

Conférence : « La villa Thomson : le palais d’un Américain sur la colline des Baumettes » par Véronique Thuin-Chaudron, docteure en histoire de l’art, spécialiste de l’histoire de l’architecture au XIXe siècle.

Conférence organisée avec le soutien de la Société des Amis du musée des Beaux-Arts de Nice.

Musée des beaux-arts 33 avenue des Baumettes, 06000 Nice, France

Le musée présente en permanence l'art sacré du XVe siècle (retable de Sainte Marguerite d'Antioche de Louis Bréa, la Crucifixion du Christ de Bronzino), les oeuvres flamandes du XVIIe siècle : Allégories de la Terre et de la Mer de Jan Brueghel de Velours. Le XVIIIe siècle est illustré par Fragonard, Natoire et la dynastie Van Loo en France, Batoni et Cozza en Italie et Xu Yang pour les arts d'extrême-orient. Les collections néoclassiques du XIXe siècle (Landon, Paulin-Guérin), orientalistes (Dinet, Trouillebert, Merson, Tanoux), les portraits réalistes et mondains (Bastien-Lepage, Bashkirsteff, Cabanel, Benjamin-Constant, Besnard) et enfin les sculptures de Carpeaux et Rodin se déploient dans leur diversité. Enfin, le XXe siècle augure avec le romantique Jules Chéret et le symboliste révélé après sa mort, Gustav-Adolf Mossa, puis les œuvres impressionnistes (Boudin, Valloton, Guillaumin), et post-impressionnistes (Bonnard, Vuillard, Lebasque) et enfin les Fauves (Seyssaud, D'Espagnat, Camoin, Marquet, Van Dongen) jusqu'aux œuvres de Raoul Dufy et des Modernes (Picasso, Marinot).

© Ville de Nice