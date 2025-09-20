Découverte en famille de « Mulhouse vue d’en haut » Bibliothèque municipale Grand Rue Mulhouse

Découverte en famille de « Mulhouse vue d’en haut » Samedi 20 septembre, 10h30 Bibliothèque municipale Grand Rue Haut-Rhin

Sur inscription. 20 pers max parents ET enfants compris (dès 6 ans). Durée : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

En famille, venez découvrir les vues de Mulhouse à travers les âges, puis laissez libre court à votre imagination pour créer un nouveau Mulhouse !

Bibliothèque municipale Grand Rue 19 grand Rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 03 69 77 67 17 contact-bibliotheques@mulhouse.fr Située dans un bâtiment emblématique du centre-ville, la bibliothèque Grand Rue de Mulhouse conserve un riche fonds patrimonial et propose régulièrement des visites guidées et ateliers autour du livre ancien et des métiers du livre.

