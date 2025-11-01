La Ville aux Enfants Atelier bricolage: « Suspensions hantées » Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie

La Ville aux Enfants Atelier bricolage: « Suspensions hantées » Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 1 novembre 2025.

La Ville aux Enfants Atelier bricolage: « Suspensions hantées »

Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-01 11:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Découpe et décore des fantômes, chauves-souris et autres formes effrayantes en papier coloré, puis assemble-les pour créer une décoration qui bougera au gré du vent…

Frissons garantis ! .

Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

English : La Ville aux Enfants Atelier bricolage: « Suspensions hantées »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Ville aux Enfants Atelier bricolage: « Suspensions hantées » Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-09-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne