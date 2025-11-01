La Ville aux Enfants Atelier bricolage: « Un bâton… plein de sorts ! Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie

La Ville aux Enfants Atelier bricolage: « Un bâton… plein de sorts ! Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 1 novembre 2025.

La Ville aux Enfants Atelier bricolage: « Un bâton… plein de sorts !

Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-01 11:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Avec un simple rouleau, un peu de peinture et plein de gommettes colorées, tu pourras imaginer un accessoire magique unique. Peins, décore, ajoute des détails rigolos ou effrayants… et repars avec ton bâton prêt pour les sorts et les aventures ! .

Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

English : La Ville aux Enfants Atelier bricolage: « Un bâton… plein de sorts !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Ville aux Enfants Atelier bricolage: « Un bâton… plein de sorts ! Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-09-11 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne