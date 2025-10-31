La Ville aux Enfants Halloween Party Danse avec les Ombres Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie

La Ville aux Enfants Halloween Party Danse avec les Ombres

Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

2025-10-31

Quand la lune se lèvera et que les ombres danseront sur les murs, la piste de danse se transformera en un repaire hanté où vampires, sorcières et fantômes viendront bouger au rythme de la musique.

Au programme

Des hits monstrueusement entraînants

Un buffet plein de douceurs (et quelques potions surprises)

Une ambiance déco qui donnera des frissons… mais de plaisir !

Déguisement effrayant fortement conseillé (plus tu joues le jeu, plus la magie opère).

Prêt(e) à danser jusqu’à ce que les citrouilles s’endorment ? .

Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

