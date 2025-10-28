La Ville aux Enfants Mini Escape Game Toxic Home Villefranche-de-Rouergue

18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Venez profiter en famille et découvrir tous les perturbateurs endocriniens qui se cachent dans votre maison. Créneaux par groupes entre 14h30 et 16h30.

Pendant les animations, les enfants sont placés sous la responsabilité des parents. .

18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 33 06 96 40

English :

Bring the whole family and discover all the endocrine disruptors lurking in your home. Group sessions from 2:30pm to 4:30pm.

German :

Genießen Sie es mit Ihrer Familie und entdecken Sie alle endokrinen Disruptoren, die sich in Ihrem Haus verstecken. Zeitfenster in Gruppen zwischen 14:30 und 16:30 Uhr.

Italiano :

Venite in famiglia e scoprite tutti gli interferenti endocrini che si nascondono in casa vostra. Sessioni di gruppo dalle 14.30 alle 16.30.

Espanol :

Ven en familia y descubre todos los disruptores endocrinos que acechan en tu casa. Sesiones en grupo de 14.30 a 16.30 h.

