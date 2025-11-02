La Ville aux Enfants Monstres et Château Frissons dans le dos ! Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie

La Ville aux Enfants Monstres et Château Frissons dans le dos !

Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tu veux créer ta bande de copains monstrueux et leur construire un château de l’épouvante ? Te voila au bon endroit. Muni de peintures, paillettes et gommettes, deviens le batisseur d’halloween.

Se munir de vêtements qui peuvent être tachés. .

Centre d’Animation et de Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

