La Ville aux Enfants Spectacle Flux de la Cie Désuete. Centre d’Animations et des Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie

Centre d’Animations et des Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2025-11-01 15:30:00

fin : 2025-11-01 16:15:00

2025-11-01

Au plateau, un grand lit sur lequel sont projetées des images animéesavec lesquelles joue et danse l’interprète Aurélie Galibourg. De quelles couleurs sont les émotions ? un voyage sensoriel dans les paysages de la petite enfance et ses fantaisies. Flux propose un moment magique en compagnie des plus jeunes d’entre nous. .

Centre d’Animations et des Congrès Avenue des Thermes Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

English : La Ville aux Enfants Spectacle Flux de la Cie Désuete.

