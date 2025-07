La Ville aux Enfants Structures gonflables Fête de la nature (petites bêtes, land art,…) Villefranche-de-Rouergue

La Ville aux Enfants Structures gonflables Fête de la nature (petites bêtes, land art,…) Villefranche-de-Rouergue samedi 12 juillet 2025.

Place st Jean Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Venez profiter en famille d’ateliers créatifs, d’ateliers découverte de l’univers du cirque, d’animations autour du sport et de diverses activités ludiques les mercredis et samedis.

Les structures gonflables sont accessibles aussi aux adultes !

Pendant les animations, les enfants sont placés sous la responsabilité des parents.

Du 9 juillet au 20 août de 15h30 à 19h Place Saint Jean .

Place st Jean Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

English :

On Wednesdays and Saturdays, the whole family can enjoy creative workshops, circus workshops, sports activities and other fun activities.

The inflatables are also open to adults!

German :

Genießen Sie mit Ihrer Familie mittwochs und samstags kreative Workshops, Workshops zur Entdeckung der Zirkuswelt, Animationen rund um den Sport und verschiedene Spielaktivitäten.

Die Hüpfburgen sind auch für Erwachsene zugänglich!

Italiano :

Il mercoledì e il sabato tutta la famiglia può partecipare a laboratori creativi, laboratori di scoperta del circo, attività sportive e altre attività divertenti.

I gonfiabili sono aperti anche agli adulti!

Espanol :

Toda la familia puede disfrutar de talleres creativos, talleres de circo, actividades deportivas y otras actividades divertidas los miércoles y sábados.

Los hinchables también están abiertos a los adultos

