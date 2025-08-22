La Ville comme Espace à Danser La Ciotat

La Ville comme Espace à Danser La Ciotat vendredi 22 août 2025.

Bouches-du-Rhône

La Ville comme Espace à Danser Du vendredi 22 au dimanche 24 août 2025. Place Colonel Ducas & Jardin de la Ville La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-08-22

fin : 2025-08-24

2025-08-22

La compagnie Trans-Position dirigée par Guy Trinchero s’empare une nouvelle fois de la ville pour en faire un espace à danser.

Conçu par Guy Trinchero, l’événement la Ville comme Espace à Danser se veut être une manifestation culturelle promouvant l’art chorégraphique et pluri-artistique contemporain comme vecteur d’une réflexion sur les échanges humains et le rapport au corps au sein de l’espace de vie urbaine.

A l’occasion du 13ème anniversaire de la manifestation, musiciens et danseurs transformeront l’auditorium extérieur de la médiathèque Simone Veil et le Jardin de la Ville en support d’expression artistique en composant en direct une pièce chorégraphique.



Voici le programme détaillé





Médiathèque Simone Veil Auditorium extérieur :



Vendredi 22 août

10h Inauguration de l’évènement

14h à 18h Démarrage de la création



Samedi 23 août

De 10h à 12h et de 14h30 à 18h Poursuite de la création en direct et en public



Dimanche 24 août

De 10h à 13h Fin de la création

18h Présentation de la création au public





Jardin de la ville :



Samedi 23 août

18h45 Soirée pluridisciplinaire. Trans-Position, Compagnie Guy Trinchero .

Place Colonel Ducas & Jardin de la Ville

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

English :

The Trans-Position dance company, directed by Guy Trinchero, is once again taking over the city to turn it into a space for dance.

German :

Die von Guy Trinchero geleitete Tanzkompanie Trans-Position bemächtigt sich erneut der Stadt, um sie in einen Raum zum Tanzen zu verwandeln.

Italiano :

La compagnia di danza Trans-Position, diretta da Guy Trinchero, torna a occupare la città per trasformarla in uno spazio per la danza.

Espanol :

La compañía de danza Trans-Position, dirigida por Guy Trinchero, vuelve a tomar la ciudad para convertirla en un espacio para la danza.

L’événement La Ville comme Espace à Danser La Ciotat a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme de La Ciotat