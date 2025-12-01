La ville d’Agneaux fête Noël !

Agneaux Manche

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 13:00:00

2025-12-21

Rendez-vous le dimanche 21 décembre au cœur d’Agneaux pour fêter noël ! .

Agneaux 50180 Manche Normandie

