La Ville de Paris présente au salon Paris Photo 2025 ! Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris

Le stand de la Ville de Paris présentera des œuvres issues des débuts de la

photographie, daguerréotypes, ambrotypes, jusqu’aux photographies instantanées, tout en explorant de

nouvelles formes contemporaines d’expression et de présentation, à travers le

travail de photographes et artistes représentés dans les collections du Fonds

d’art contemporain – Paris collections (FAC) ou du Petit Palais.

Une conversation autour de ce thème, réunissant Agnès Gall-Ortlik,

Julie Gandini, Joan Fontcuberta et Luce Lebart, est également organisée le

mercredi 12 novembre au Petit Palais à 16h (entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles).

La Ville de Paris, représentée par le département pour la préservation du patrimoine photographique (D3P), a pour la cinquième année consécutive un stand sur la foire de Paris Photo. A une époque où notre quotidien est envahi d’images virtuelles, le D3P a choisi d’aborder cette année le sujet de la matérialité de la photographie, en mettant l’accent sur l’objet unique.

Du mercredi 12 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

payant

Accès au salon Paris Photo 2025 du Grand Palais : payant. réservation conseillée.

Accès à la conversation autour de « l’objet unique » au Petit Palais : entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-12T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-17T00:59:59+01:00

Date(s) :

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris

https://www.parisphoto.com/fr