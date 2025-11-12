La ville du chat obstiné Fouilleuse

La ville du chat obstiné

1 Impasse de la Mairie Fouilleuse Oise

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 15:10:00

Date(s) :

2025-11-12

Un spectacle immersif et déambulatoire pour enfants !

Entrez dans la peau d’un chat et laissez-vous guider à travers la ville pour une aventure sensorielle unique ! Au fil d’une enquête mystérieuse, affûtez vos sens, suivez les traces du félin et découvrez la ville comme vous ne l’avez jamais vue…

1 Impasse de la Mairie Fouilleuse 60190 Oise Hauts-de-France +33 3 44 50 06 68 billetterie@pays-clermontois.fr

English :

An immersive, wandering show for children!

Step into the shoes of a cat and let yourself be guided through the city for a unique sensory adventure! As you follow a mysterious investigation, sharpen your senses, follow in the cat?s footsteps and discover the city as you?ve never seen it before?

German :

Eine immersive und wandelnde Show für Kinder!

Schlüpfen Sie in die Haut einer Katze und lassen Sie sich durch die Stadt führen, um ein einzigartiges Abenteuer für die Sinne zu erleben! Schärfen Sie Ihre Sinne, folgen Sie den Spuren der Katze und entdecken Sie die Stadt, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben!

Italiano :

Uno spettacolo coinvolgente ed errante per bambini!

Calatevi nei panni di un gatto e lasciatevi guidare attraverso la città per un’avventura sensoriale unica! Seguendo un’indagine misteriosa, acuite i vostri sensi, seguite le orme del gatto e scoprite la città come non l’avete mai vista prima?

Espanol :

¡Un espectáculo inmersivo y errante para niños!

Ponte en la piel de un gato y déjate guiar por la ciudad en una aventura sensorial única Mientras sigues una misteriosa investigación, agudiza tus sentidos, sigue los pasos del gato y descubre la ciudad como nunca antes la habías visto?

