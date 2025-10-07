La ville en France Deux millénaires d’évolution Salle de conférences de la médiathèque Mâcon
La ville en France Deux millénaires d’évolution Salle de conférences de la médiathèque Mâcon mardi 7 octobre 2025.
La ville en France Deux millénaires d’évolution
Salle de conférences de la médiathèque 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 19:00:00
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
Mais au-delà des traces visibles, quelles formes spatiales et quelles fonctions urbaines dans nos villes héritent de processus anciens ?
Comment les villes ont-elles évolué entre elles et dans leurs territoires au cours du temps ? .
Salle de conférences de la médiathèque 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 71 47
English : La ville en France Deux millénaires d’évolution
German : La ville en France Deux millénaires d’évolution
Italiano :
Espanol :
L’événement La ville en France Deux millénaires d’évolution Mâcon a été mis à jour le 2025-08-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)