La ville est un jardin – Visite guidée Nantes vendredi 12 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-12 14:30 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :- levoyageanantes.fr- Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Nantes est connue comme la ville aux 100 parcs et jardins.Un maillage d’oasis de verdure au coeur de la Cité des ducs. Découverte, le temps d’une visite, des nouveaux aménagements paysagers de la ville et d’un patrimoine exceptionnel où le végétal côtoie l’urbain. Durée : 2hLieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide

Centre-ville Nantes 44000