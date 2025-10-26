La ville est un jardin – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes

La ville est un jardin – Visite guidée 26 octobre 2025 – 20 mars 2026 Nantes (Centre ville) Loire-Atlantique

12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-26T14:30:00 – 2025-10-26T16:30:00

Fin : 2026-03-20T14:30:00 – 2026-03-20T16:30:00

Nantes est connue comme la ville aux 100 parcs et jardins.

Un maillage d’oasis de verdure au coeur de la Cité des ducs. Découverte, le temps d’une visite, des nouveaux aménagements paysagers de la ville et d’un patrimoine exceptionnel où le végétal côtoie l’urbain.

Durée : 2h

Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)

Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide

Nantes (Centre ville) ., Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Visite guidée Le Voyage à Nantes.

Jungle intérieure – Evor © Philippe Piron – Le Voyage à Nantes