La Ville, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

La Ville Mercredi 18 mars, 18h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2026-03-18T18:30:00+01:00 – 2026-03-18T19:45:00+01:00

Fin : 2026-03-18T18:30:00+01:00 – 2026-03-18T19:45:00+01:00

« La Ville » conte l’errance nocturne d’un homme transi d’Amour…au cœur de la cité. Une toile. Un micro. Un clavier. Un sampler. Une guitare. Le temps d’une lecture, une œuvre picturale verra le jour. Le temps d’une lecture, de nombreuses ambiances musicales dévoileront la pensée du protagoniste. Le temps d’une lecture, un comédien-face au public- narrera la quête éperdue d’un homme pour la femme qu’il aime.

Public : Ados/adultes

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66

Collectif Abus d’Obus Lecture rock dessinée