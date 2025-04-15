La ville médiévale, un jeu d’enfant Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Najac

Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 1 rue du Château Najac Aveyron

Parcourez l’exposition temporaire « La ville médiévale, un jeu d’enfant » à la découverte des trois formes urbaines du Moyen Âge la sauveté, le bourg castral et la bastide. Une exposition ludique et immersive pour un moment en famille à partager !

Cette exposition ludique et immersive, adaptée à tous les âges, vous fera remonter le temps en vous glissant dans la peau d’un moine, d’un chevalier ou d’un marchand. Petits et grands curieux, venez découvrir tout en vous amusant, les caractéristiques de ces villes grâce aux différents niveaux de lecture proposés dans cette scénographie originale. À vous de jouer ! .

English :

Explore the temporary exhibition « The medieval town, a child’s play » and discover the three urban forms of the Middle Ages: the sauveté, the castral town and the bastide. A fun, immersive exhibition to share with the whole family!

German :

Durchstreifen Sie die Sonderausstellung « Die mittelalterliche Stadt, ein Kinderspiel » und entdecken Sie die drei Stadtformen des Mittelalters: die Sauveté, die kastellartige Siedlung und die Bastide. Eine spielerische und immersive Ausstellung für einen gemeinsamen Moment mit der Familie!

Italiano :

Visitate la mostra temporanea « La città medievale, un gioco da ragazzi » e scoprite le tre forme urbane del Medioevo: la sauveté, la città castrale e la bastide. Una mostra divertente e coinvolgente da condividere con tutta la famiglia!

Espanol :

Visite la exposición temporal « La ciudad medieval, un juego de niños » y descubra las tres formas urbanas de la Edad Media: la sauveté, la ciudad castral y la bastida. Una exposición lúdica y envolvente para compartir con toda la familia

