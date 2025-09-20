La Villeder, première mine d’étain française en 1860 La Mine de Villeder Val d’Oust

La Villeder, première mine d’étain française en 1860 20 et 21 septembre La Mine de Villeder Morbihan

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée et commentée par l’association « Les Amis de la Villeder »

La découverte commence sur les hauteurs du site, là où tout a commencé : histoire de la mine, premiers puits et anecdotes sur les mineurs du XIXe siècle.

Ensuite, la visite descend vers la partie basse, où l’on explore les vestiges des anciennes installations de traitement du minerai : lavoir à étain, bassins de décantation, zones de concassage…

Un parcours riche en histoires, en paysages… et en étain !

La Mine de Villeder Le Roc Saint André – 56460 Val d'Oust Val d'Oust 56460 Morbihan Bretagne

La mine de la Villeder : un patrimoine minier riche et tumultueux

Des origines antiques à la redécouverte

L’exploitation de l’étain en Bretagne remonte à l’âge du Bronze, et des traces d’activités

minières celtes et romaines ont été découvertes sur le site de la Villeder. Cependant, c’est en 1834 que le gisement est redécouvert par le propriétaire du château local, intrigué par une pierre noire identifiée comme de la cassitérite (minerai d’étain). Cette découverte marque le début d’une exploitation industrielle.

L’apogée au XIXe siècle

En 1856, la mine obtient une concession de 17 443 hectares, devenant la plus grande

concession minière de France.

L’exploitation atteint son apogée entre 1856 et 1860 avec 480 ouvriers et une production

totale de 50 tonnes d’étain. Les travaux incluent des puits atteignant jusqu’à 56

mètres de profondeur et des infrastructures modernes pour l’époque (lavoirs, ateliers

mécaniques, fonderie).

La mine participe à l’Exposition universelle de 1855 à Paris, où elle reçoit une médaille

La mine participe à l'Exposition universelle de 1855 à Paris, où elle reçoit une médaille

pour la qualité de ses échantillons.

