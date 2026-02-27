La Villego’race 3

Villegouin Indre

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

2026-05-24

Le grand retour et nouvelle édition de la Villego’race course de caisses à savon.

Cette course est ouverte à tout le monde, familles, amis ou entreprises qui souhaitent s’amuser, bien sûr sous réserve du cahier des charges pour la construction de la caisse et de la tenue du pilote le jour de la course.

Le départ se fera route de Palluau, avec une descente de plus de 600 mètres, plusieurs virages, pour une arrivée route de Buzançais. Des animations et des obstacles se trouverons sur le parcours pour donner plus de spectacle et d’adrénaline. Avant le départ, toutes les caisses à savon passerons au contrôle technique.

Toute la journée buvette et restauration rapide. .

Villegouin 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 19 29 92 27 comitedesfetes.villegouin@orange.fr

English :

A challenge with the first edition of a soapbox race in partnership with the French soapbox racing federation.

