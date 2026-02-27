La Villeneuvoise Action intergénérationnelle sur le droit des femmes Maison des Aînés Villeneuve-sur-Lot

La Villeneuvoise Action intergénérationnelle sur le droit des femmes

Depuis septembre 2025, les seconde SAPAT du lycée L’Oustal et les seniors de la MDA se retrouvent chaque mois pour échanger autour de la thématique des droits des femmes. Ces échanges donneront lieu à une restitution ouverte au public, ainsi qu’une exposition photos dans le parc François Mitterand.

English : La Villeneuvoise Action intergénérationnelle sur le droit des femmes

Since September 2025, SAPAT students from the L’Oustal high school and seniors from the MDA have been getting together every month to discuss the theme of women’s rights. These exchanges will give rise to a report open to the public, as well as a photo exhibition in the Parc François Mitterand.

