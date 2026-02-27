La Villeneuvoise Exposition Les pionnières Hall de l’Hôtel de Ville Villeneuve-sur-Lot

La Villeneuvoise Exposition Les pionnières

Hall de l’Hôtel de Ville 3 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-02

Une exposition représentant une frise chronologique de l’évolution des droits des femmes depuis 1944 à nos jours, pour prendre conscience des combats gagnés et des combats qu’il reste encore à mener.

English : La Villeneuvoise Exposition Les pionnières

A chronological timeline of the evolution of women’s rights from 1944 to the present day, showing the battles won and those still to be fought.

