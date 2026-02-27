La Villeneuvoise Exposition photo Belles ! Villeneuve-sur-Lot

La Villeneuvoise Exposition photo Belles !

Parc Clément Frison-Roche Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-31

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-02

La beauté est le fil conducteur de la nouvelle exposition photos proposée par le Cercle photo de Villeneuve-sur-Lot. Qu’est-ce que la beauté ? Est-ce la beauté naturelle, œuvre de mère nature, ou la beauté artistique, créée de la main de l’être humain ? À nous d’apporter notre propre réponse..

Parc Clément Frison-Roche Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53

English : La Villeneuvoise Exposition photo Belles !

Beauty is the theme of the new photo exhibition organized by the Cercle photo de Villeneuve-sur-Lot. What is beauty? Is it natural beauty, the work of Mother Nature, or artistic beauty, created by human hands? It’s up to us to come up with our own answer…

