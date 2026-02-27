La Villeneuvoise La valise d’urgence L’Atelier des habitants Villeneuve-sur-Lot

La Villeneuvoise La valise d’urgence

Lancement de la collecte dans les établissements scolaires pour les femmes devant quitter précipitamment leur foyer, par les élèves de BTS DATR de l’Oustal, au profit de la Maison des Femmes qui présentera l’aide psychologique et juridique apportée aux femmes victimes de violences conjugales.

Launch of the collection drive in schools for women who have to leave their homes in a hurry, by BTS DATR students from l’Oustal, in aid of the Maison des Femmes, which will present the psychological and legal assistance provided to women victims of domestic violence.

