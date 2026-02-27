La Villeneuvoise Rencontre #desFemmes#desMétiers#desDéfis L’Atelier des habitants Villeneuve-sur-Lot

La Villeneuvoise Rencontre #desFemmes#desMétiers#desDéfis

L'Atelier des habitants 25 Rue de Paris Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Une rencontre spéciale sur la thématique du consentement au travail, avec BGE et Drôles de Dames en 47.

English : La Villeneuvoise Rencontre #desFemmes#desMétiers#desDéfis

A special meeting on the theme of consent at work, with BGE and Drôles de Dames en 47.

