La Villette se réveille Agen

La Villette se réveille

Au gravier Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Fête de la Villette, grand vide-greniers organisé à Agen.

Fête de la Villette, grand vide-greniers organisé à Agen, avec grande paëlla géante le midi avec animation. .

Au gravier Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 05 80 72

English :

Fête de la Villette, large garage sale organized in Agen.

