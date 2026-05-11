LA VINGUETTE Ventenac-en-Minervois

Ventenac-en-Minervois

LA VINGUETTE

D26 Ventenac-en-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

La belle saison revient… et avec elle, la Vinguette rouvre ses portes.

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre toute première soirée de la saison à partir de 18h.

Pour cette grande ouverture, nous vous avons concocté une Summer Party comme on les aime, pour célébrer ensemble le début de l’été dans une ambiance conviviale et festive.

Au programme:

– Les vins du Château de Ventenac, bien sûr.

– De délicieux plateaux de charcuteries et fromages préparés avec soin par l’épicerie chez barbé à Narbonne.

– Une ambiance musicale assurée par le fameux Jukebox by Pascal Chappert de Ginestas.

– Et même un petit cocktail pour les plus costauds

Les réservations sont fortement conseillées afin de garantir une place assise.

Bien sûr, le bar reste ouvert à tous ceux qui souhaitent passer nous voir au fil de la soirée.

Nous vous attendons nombreux pour lancer cette nouvelle saison qui s’annonce mémorable !

Et petit aperçu pour les impatients: seulement 3 soirées cette année, alors notez dès maintenant les 2 prochaines dates

Vendredi 10 juillet et le samedi 22 août.

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D26 Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 7 68 78 26 07

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English :

The summer season is back… and with it, La Vinguette reopens its doors.

We’re delighted to invite you to our very first party of the season, starting at 6pm.

For this grand opening, we’ve concocted a Summer Party just the way we like it, to celebrate the start of summer together in a friendly, festive atmosphere.

The program includes

– Château de Ventenac wines, of course.

– Delicious charcuterie and cheese platters prepared with care by Narbonne grocer chez barbé.

– Musical entertainment provided by the famous Jukebox by Pascal Chappert from Ginestas.

– And even a cocktail for the more robust

Reservations are strongly recommended to guarantee a seat.

Of course, the bar remains open to anyone wishing to drop in and see us as the evening progresses.

We look forward to seeing many of you at the start of what promises to be a memorable new season!

And for the impatient: only 3 evenings this year, so make a note of the next 2 dates:

Friday, July 10 and Saturday, August 22.

L’événement LA VINGUETTE Ventenac-en-Minervois a été mis à jour le 2026-05-11 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi