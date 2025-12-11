La viole d’amour contée Circuit des chapelles Trédrez-Locquémeau

Trédrez-Locquémeau

La viole d’amour contée Circuit des chapelles

Église ND-de-Trédrez Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Instrument rare aux résonances envoûtantes, la viole d’amour traverse les siècles. Ce concert vous emmène de la musique ancienne à la création contemporaine, mêlant interprétation, anecdotes et partage autour d’un instrument fascinant.

Instrument rare, au halo de résonance unique, la viole d’amour traverse les siècles. Et avec elle, je tisse un fil entre le répertoire classique, la création contemporaine, l’improvisation et les arts d’aujourd’hui. BiographieNé à Lille en 1988, Yvain Delahousse est l’un des plus jeunes violistes d’amour français d’aujourd’hui. Artiste curieux et singulier, il défend une vision moderne et vivante de cet instrument fascinant, à la croisée du passé et du présent.Formé au violon classique auprès de Yolande Leroy, dans la tradition de Tibor Varga et auprès de Bernard Wacheux dans la lignée d’arthur Grumiaux, il s’est nourri de multiples esthétiques — de la musique classique à la création contemporaine, en passant par les musiques traditionnelles européennes. Cette ouverture l’a mené vers la viole d’amour, qu’il explore et développe en collaboration avec le luthier spécialiste Daniel Ross.En parallèle, il mène une intense activité de concertiste il a interprété Schubert et Bach en récital, et s’est produit dans de nombreux programmes consacrés à Henri Casadesus, dont il explore l’accordage, la pensée et les œuvres.Il a notamment joué à l’Opéra national de Lorraine en 2018 et à La Monnaie De Munt à Bruxelles en 2023.Depuis 2018, Yvain Delahousse consacre une part essentielle de son activité à la création, la composition et la transmission autour de la viole d’amour. Il anime conférences, ateliers et concerts dédiés à la redécouverte de son répertoire et à l’invention de nouvelles écritures pour cet instrument.La viole d’amour contéeDans ce concert, Yvain Delahousse vous emmène à travers l’histoire de la viole d’amour, de la musique ancienne à l’école russe contemporaine. En interprétant des préludes pour viole d’amour comme des extraits de grandes œuvres transposées sur l’instrument, il en explore toutes les facettes et les potentiels. Passionné et friand de partage, il prendra plaisir à vous conter les mystères et les anecdotes liés à cet instrument et aux compositeurs qui ont marqué son évolution dans l’histoire de la musique. .

Église ND-de-Trédrez Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement La viole d’amour contée Circuit des chapelles Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose