LA VIOLE EN EUROPE ANIANE Aniane

Ces concerts vous invitent à découvrir des chapelles emblématiques ou l’acoustique magnifie les prestations. Jean Daniel Haro et Alain Meyer vous invitent à plonger dans l’univers de la viole de la gambe au coeur des chefs d’oeuvre du XVIIIè siècle de Marais à Bach.

Aniane 34150 Hérault Occitanie

These concerts invite you to discover emblematic chapels where the acoustics magnify the performances. Jean Daniel Haro and Alain Meyer invite you to plunge into the world of the viola da gamba, at the heart of 18th-century masterpieces from Marais to Bach.

Diese Konzerte laden Sie dazu ein, symbolträchtige Kapellen zu entdecken, in denen die Akustik die Darbietungen besonders gut zur Geltung bringt. Jean Daniel Haro und Alain Meyer laden Sie ein, in die Welt der Gambe einzutauchen und Meisterwerke des 18. Jahrhunderts von Marais bis Bach zu hören.

Questi concerti vi invitano a scoprire cappelle emblematiche dove l’acustica esalta le esecuzioni. Jean Daniel Haro e Alain Meyer vi invitano a immergervi nel mondo della viola da gamba nel cuore dei capolavori del XVIII secolo, da Marais a Bach.

Estos conciertos le invitan a descubrir capillas emblemáticas donde la acústica magnifica las interpretaciones. Jean Daniel Haro y Alain Meyer le invitan a sumergirse en el universo de la viola da gamba en el corazón de las obras maestras del siglo XVIII, de Marais a Bach.

