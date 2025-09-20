LA VIOLE EN EUROPE ARGELLIERS Argelliers
Argelliers Hérault
Ces concerts vous invitent à découvrir des chapelles emblématiques ou l’acoustique magnifie les prestations. Jean Daniel Haro et Alain Meyer vous invitent à plonger au coeur des chefs d’oeuvre du XVIIIè siècle de Marais à Bach.
Argelliers 34380 Hérault Occitanie
English :
These concerts invite you to discover emblematic chapels where the acoustics magnify the performances. Jean Daniel Haro and Alain Meyer invite you to plunge into the heart of 18th-century masterpieces from Marais to Bach.
German :
Diese Konzerte laden Sie dazu ein, symbolträchtige Kapellen zu entdecken, in denen die Akustik die Darbietungen besonders gut zur Geltung bringt. Jean Daniel Haro und Alain Meyer laden Sie ein, in das Herz der Meisterwerke des 18. Jahrhunderts von Marais bis Bach einzutauchen.
Italiano :
Questi concerti vi invitano a scoprire cappelle emblematiche dove l’acustica esalta le esecuzioni. Jean Daniel Haro e Alain Meyer vi invitano a immergervi nel cuore dei capolavori del XVIII secolo, da Marais a Bach.
Espanol :
Estos conciertos le invitan a descubrir capillas emblemáticas donde la acústica magnifica las interpretaciones. Jean Daniel Haro y Alain Meyer le invitan a sumergirse en el corazón de las obras maestras del siglo XVIII, de Marais a Bach.
